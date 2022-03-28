Валютный рынок в условиях войны: день 33-й

В понедельник работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в четверг 24 марта общий объем продажи валюты на межбанке в долларовом эквиваленте вырос по сравнению с предыдущим днем и составил 155,07 млн долларов, из них операций в долларе США прошло всего лишь на 54,20 млн долларов. По данным Нацбанка, объем заявок на покупку, как и в предыдущий день, в 1,5 раза превысил объем на продажу.

Основными покупателями валюты уже традиционно выступают госбанки; валюта приобретается ими для оплаты товаров критического импорта. Основные покупки сейчас – топливо и семена для посевной, которая стартовала в 11 областях Украины.

Главным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка.

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

Небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ. Число таких операций пока стабильно невысокое.

Остаток средств на коррсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 28 марта вырос на 8167,2 млн и составил 53170,6 млн гривен.

На наличном валютном рынке в понедельник сохраняется тенденция сужения спреда между покупкой и продажей наличного «американца». При этом ценник на выходных и в понедельник вырос по сравнению с прошлой пятницей. Так, в столице доллар покупают по 31,50-32,30 гривен, продают по 32,90-33,40 гривен. Спрос и предложение относительно уравновешивают друг друга. В областных центрах курсы остаются более-менее на прежних уровнях. В Виннице доллар сегодня продают по 32,90 гривен, в Черкассах – по 33 гривен, в Полтаве – по 34 гривен.

Евро на FOREX в понедельник 28 марта подешевел к американскому доллару и опустился до отметки 1,0944 доллара. Сохраняется перспектива дальнейшего ослабления евровалюты. Наличный евро в столице покупают по 35,50-35,80 гривен, продают в основном по 37,30-37,50 гривен. Более дешевые предложения попадаются, но как правило, их мгновенно разбирают.

Криптовалюта №1 «биткойн»﻿ в понедельник преодолела уровень 45000$ за монету и достигла 47650$ за один биткойн. Преодоление уровня 45000, по мнению аналитиков, открывает биткойну дорогу к ценам в районе 52000-55000$ за 1BTC.

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