Венедиктова: преступления РФ в Мариуполе могут квалифицировать как геноцид
Генпрокурор Ирина Венедиктова не исключает квалификацию преступлений оккупантов в Мариуполе как геноцида, сообщает УНИАН.
"То, что происходит в Мариуполе, это уже не военные преступления... Война имеет правила, а здесь уже вне всяких правил. Я смотрю на это с точки зрения возможности квалификации геноцида, когда целый город находится в заложниках. Где люди находятся без воды, без еды, без тепла. Где нет возможности уехать. Где колонны, которые пытаются выехать, расстреливают. Где уничтожается, и об этом отметил министр государства-агрессора Лавров... роддом", - отметила она.
Генпрокурор подчеркнула, что из Мариуполя депортировали взрослых и детей. В связи с этим правоохранители открыли два дела по депортации.
"Отдельное большое – о депортации из Украины и отдельное – о депортации детей. Более двух тысяч детей депортировали только из Мариуполя. Это о чем вообще? Это просто военное преступление? Это гораздо больше, чем военное преступление. Поэтому как прокурор я очень осторожно говорю о возможности квалификации как геноцида, но как гражданин я прекрасно понимаю, что с нашим народом происходит", - добавила Венедиктова.
Она подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин хочет уничтожить Украину как государство, а украинский народ – как нацию.
"С этим и связаны эти депортации и эвакуации. Вы не должны быть введены в заблуждение... С Украиной это уже делали, были депортации народов, были уничтожения из-за Голодомора. Это уже происходило", - подчеркнула глава Офиса генпрокурора.