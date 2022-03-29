Маркушин: В Ирпене осталось около 4 тысяч человек

В Ирпене сейчас живут до 4 тысяч человек, однако власти призывают покинуть город. Об этом в эфире﻿ телемарафона UAразом рассказал﻿ мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Я думаю до четырех тысяч (жителей – Ред.). Может быть немного меньше осталось. Где-то 3,5 тысячи. Но в основном это люди, которые живут в частном секторе, и они не хотят уезжать. Но мы убеждаем их покинуть город" , – подчеркнул Маркушин.

Он добавил, что сейчас проводится эвакуация из города, а о возможности возвращения в Ирпень власти сообщат позже.

Маркушин отметил, что не все здания повреждены, однако, к сожалению, примерно 50% города разрушены, в том числе критическая инфраструктура.