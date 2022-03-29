Валютный рынок в условиях войны: день 34-й

Во вторник работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в пятницу 25 марта общий объем продажи валюты на межбанке в долларовом эквиваленте уменьшился по сравнению с предыдущим днем и составил 101,42 млн долларов, из них операций в долларе США прошло на 63,31 млн долларов. По данным Нацбанка, объем заявок на покупку хоть и превысил объем на продажу, но разница уже не так существенна, как в предыдущие дни.

Основными покупателями валюты уже традиционно выступают госбанки; валюта приобретается ими для оплаты товаров критического импорта.

Главным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка.

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

Небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ. Число таких операций пока стабильно невысокое.

Остаток средств на коррсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 29 марта снизился на 8735,6 млн и составил 44435 млн гривен.

Министерство финансов сегодня проводит очередной аукцион по размещению военных гособлигаций. Инвесторам будут предложены два выпуска: на 7 и 15 месяцев.

На наличном валютном рынке во вторник сохраняется тенденция сужения спреда между покупкой и продажей наличного «американца». В то же время наличный доллар в столице немного подешевел: его покупают по 31,00-32,00 гривен, продают по 32,70-33,00 гривен. Спрос и предложение относительно уравновешивают друг друга. В областных центрах курсы остаются более-менее на прежних уровнях. В Виннице доллар сегодня продают по 32,60 гривен, в Черкассах – по 32,90 гривен, Житомире – по 33 гривен, в Полтаве – по 33,50 гривен.

Евро на FOREX во вторник 29 марта резко вырос и к моменту написания статьи достиг отметки 1,1121 доллара на фоне общего ослабления американского доллара после того, как стало известно о прогрессе на проходящих сегодня в Турции переговорах между делегациями Украины и России. На наличном евро это событие пока никак не отразилось: евровалюту в обменниках столицы продают по цене от 37 до 38,50 гривен.

Криптовалюта №1 «биткойн»﻿ накануне вечером установила новый годовой максимум – 48189,84$ за 1BTC. Перспектива продолжения роста цены биткойна в район 52000-55000$ за 1BTC сохраняется.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.