Российский рубль укрепился: причины

Во вторник 29 марта российский рубль резко укрепился ко всем иностранным валютам: доллар подешевел до 83 руб/$, а евро – до 92,45 руб/EUR. Таким образом, рубль практически вернулся к тому уровню, на котором он торговался до нападения России на Украину.

Только за последние сутки рубль вырос к доллару и евро почти на 12%. В чем же причина такого резкого укрепления рубля?

Ключевой фактор – изменилось соотношение спроса и предложения.

Предложение иностранной валюты от экспортеров растет; этому способствует также норма обязательной продажи 80% валютной выручки, введенная Центробанком России сразу после начала войны. Платежи за нефть и газ продолжают поступать в долларах и евро, которые тут же продаются на рынке. В результате, даже несмотря на отсутствие интервенций ЦБР по поддержанию рубля, он все равно укрепляется.

Что касается спроса, он сильно просел по двум причинам. Во-первых, «отпали» иностранные инвесторы, которые не могут выводить валюту из России из-за санкций.

Во-вторых, что очень немаловажно, сократился импорт непосредственно за доллары и евро. В связи с введенными санкциями российские фирмы в попытках их обойти заключают контракты на поставку товаров с Арменией, Узбекистаном и Казахстаном. Расчет с этими странами в их национальных валютах – армянских драмах, узбецких сумах и казахских тенге – ведет к росту спроса именно на эти валюты, спроса, который легко удовлетворить, например, с помощью межгосударственных валютных свопов.

Ну и конечно же, немаловажную роль играют хорошие новости из Стамбула, где, похоже, наконец-то наметились позитивные сдвиги на переговорах между двумя воюющими сторонами с посредничеством Турции. Рубль мгновенно отреагировал на позитив ростом, к тому же и доллар в мире начал слабеть. Как долго продлится такая эйфория рубля, сказать сложно. Но пока он растет.