Валютный рынок в условиях войны: день 35-й

В среду работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в понедельник 28 марта общий объем продажи валюты на межбанке в долларовом эквиваленте вырос по сравнению с прошлой пятницей и составил 110,20 млн долларов, из них операций в долларе США прошло на 51,99 млн долларов. По данным Нацбанка, в понедельник объем заявок на продажу от клиентов превысил объем заявок на покупку; есть шанс, что Национальному банку удалось пополнить свои золотовалютные резервы.

Основными покупателями валюты уже традиционно выступают госбанки; валюта приобретается ими для оплаты товаров критического импорта.

Главным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка.

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

Небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ. Число таких операций пока стабильно невысокое.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 30 марта снизился на 1072,1 млн и составил 43362,9 млн гривен.

Министерство финансов вчера провело очередной аукцион по размещению военных гособлигаций. Инвесторы приобрели ценные бумаги сроком обращения 7 и 15 месяцев на общую сумму 3,33 млрд гривен.

На наличном валютном рынке в среду сохраняется тенденция сужения спреда между покупкой и продажей наличного «американца». В некоторых областных центрах он сузился до «довоенных» 10-20 копеек. Впрочем, такая тенденция характерна не для всей Украины. В столице наличный доллар покупают по 32,00-32,50 гривен, продают по 32,70-33,00 гривен. В областных центрах Западной Украины наметилось снижение ценника на продажу: так, в Ивано-Франковске после обеда доллар подешевел до 31,95 гривен с утренних 32,40 гривен, а во Львове доллар покупают по 32,20, а продают по 32,28-32,30 гривен.

Евро на FOREX в среду 30 марта продолжил рост и к моменту написания статьи достиг отметки 1,1161 доллара на фоне продолжения общего ослабления американского доллара после вчерашних новостей о прогрессе на проходивших в Турции переговорах между делегациями Украины и России. Немного подешевел наличный евро: в Киеве его продают по цене от 36,80 до 37,30 гривен. Снижение ценника на наличную евровалюту, по информации портала «Курс Украины», связано с уменьшением т.н. «ажиотажной» составляющей. В то же время спрос на наличный евро продолжает оставаться на высоком уровне и местами превышает спрос на доллар.

Криптовалюта №1 «биткоин» дешевеет после того, как два дня назад установила﻿ новый годовой максимум – $48189,84$ за 1BTC. Утром среды его цена на бирже Binance опускалась до $46 445,42. В то же время перспектива продолжения роста цены биткойна в район $52000-55000 за 1BTC сохраняется.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.