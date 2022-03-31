Валютный рынок в условиях войны: день 36-й

В последний день марта работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, во вторник 29 марта общий объем продажи валюты на межбанке в долларовом эквиваленте вырос по сравнению с понедельником в 2,5 раза и составил 281,48 млн долларов. Из них операций в долларе США прошло на 100,02 млн долларов. Как видим, большинство операций прошло в евро, что связано с закупками критического импорта из стран Еврозоны.

По данным Нацбанка, во вторник объем заявок на покупку валюты от клиентов вновь существенно превысил объем заявок на продажу; недостаток предложения уже традиционно восполняет Национальный банк, выступающий главным контрагентом для всех банков.

НБУ покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 13:00 евро покупают по 32,492 гривен, а продают по 32,8169 гривен.

Небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ. Число таких операций пока стабильно невысокое.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 31 марта снизился на 894,9 млн и составил 42468 млн гривен.

На наличном валютном рынке в четверг не произошло никаких существенных изменений. Тенденция сужения спреда между покупкой и продажей наличного «американца» сохраняется. Одновременно можно с уверенностью заявить, что стоимость наличной валюты хоть и медленно, но снижается. В столице наличный доллар покупают по 31,70-31,90 гривен, продают по 32,40-32,70 гривен. Это примерно на 30 копеек дешевле вчерашних цен. В некоторых областных центрах Центральной и Западной Украины фиксируется незначительное снижение ценника на продажу: так, во Львове доллар сегодня покупают по 31,80-31,85, а продают по 32,05 гривен, в Черкассах ценник на продажу опустили до 32,30 гривен, в Черновцах доллар покупают по 31,50-32,00, а продают по 32,50-32,80 гривен.

Евро на FOREX в четверг 31 марта попытался продолжить рост, но попал под волну продаж и к моменту написания статьи опустился с 1,1185 до 1,1106 доллара. Это связано с закрытием коротких позиций против доллара и фиксацией прибыли спекулянтами в преддверии конца месяца. В Украине наличный евро продолжает дешеветь; особенно это проявляется в областных центрах, где еще совсем недавно цена евро была чересчур завышена. В Киеве сегодня его продают по цене от 36,80 до 37,20 гривен, здесь существенного снижения пока не наблюдается.

Криптовалюта №1 «биткоин﻿» консолидируется в диапазоне $46800-47700 за 1BTC. Аналитики предполагают, что биткоин «собирается с силами» перед очередной попыткой продолжить рост в направлении области $52000-55000 за 1BTC.

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