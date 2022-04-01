На Закарпатье создают национальный IT-кластер: подробности релокации

На Закарпатье создают национальный IT-кластер. Всем релоцировавшимся в регион айтишникам обещают бронь от призыва, сообщает Новое время.

На Закарпатье создают национальный IT-кластер, а всех айтишников региона освобождают от военной службы на время военного положения. Об этом заявил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

"Бизнес, который переместится и будет работать на Закарпатье, будет защищен. В частности, мы создаем в области национальный IT-кластер и освобождаем от военной службы всех айтишников для защиты экономики Украины" , — заявил Микита.

Местная военная администрация забронирует специалистов IT-сферы от призыва, предоставит локацию для работы, качественный интернет и будет оказывать помощь и сопровождение деятельности в налоговой сфере.

Также Микита озвучил несколько важных аспектов, которые следует знать IT-компаниям и специалистам для релокации на Закарпатье:

IT-бизнес должен зарегистрироваться в Минэкономики как предприятие, которое хочет переместить свою деятельность в Закарпатскую область;

обязательна регистрация субъекта хозяйственной деятельности на территории области как реинтегрированное предприятие из другого региона;

после этого областная администрация совместно с Минэкономики обеспечивает формирование предложений по бронированию IT-специалистов от призыва на военную службу во время мобилизации и военного положения.

По подсчетам военной администрации региона, с начала войны на Закарпатье уже переехали 35 тысяч специалистов IT-сферы.