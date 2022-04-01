Мэр: Войска РФ вышли из Броварского района

Российские оккупанты покинули Броварской район Киевской области, ВСУ будут проводить зачистку. Об этом во время Национального телемарафона сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"По Броварскому району, действительно, российские оккупанты покинули весь Броварской район. На сегодняшний день будет осуществляться определенная зачистка Вооруженными силами Украины" , - рассказал он.

Мэр добавил, что в Броварах блокпосты не разбирают и город готов к обороне.

Также многие граждане уже вернулись в город, постепенно возобновляется работа малого и среднего бизнеса.