Синегубов: в Харьковской области зафиксировано 170 обстрелов из "Градов"

В Харьковской области за минувшие сутки российские военные нанесли 46 ударов. Всего было зафиксировано 170 обстрелов из РСЗО типа "Град" и 1 ракетный удар в центральную часть Харькова. Об этом, со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, сообщает РБК-Украина.

Вчера оккупанты наносили артиллерийские, минометные, танковые обстрелы по районам Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, ХТЗ, Холодная Гора, Кулиничи, Большая Даниловка, Дергачи.

При этом активность российской авиации по Харькову не наблюдалось. Зафиксирована определенная активность БПЛА противника, которые совершали полеты с разведывательной целью.

Из Изюмского района начали эвакуировать мирное население.

Синєгубов поблагодарил волонтеров за гуманитарную помощь, которая поступает круглосуточно из разных уголков Украины и из других стран.