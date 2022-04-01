NOS: Нидерланды заморозили 516 млн евро российских активов

Также власти заблокировали более 154 миллионов транзакций. Это касается взаимоотношений с банками РФ, пенсионными фондами и др, сообщает Корреспондент.

В Нидерландах заморожены почти 516 млн евро российских активов и контрактов. Об этом говорится в письме, направленном в Палату представителей, пишет издание NOS.

Это касается взаимоотношений с российскими банками, трастовыми офисами, пенсионными фондами и менеджерами инвестиционных институтов.

Кроме того, было заблокировано более 154 миллионов транзакций.