NOS: Нидерланды заморозили 516 млн евро российских активов
Также власти заблокировали более 154 миллионов транзакций. Это касается взаимоотношений с банками РФ, пенсионными фондами и др, сообщает Корреспондент.
В Нидерландах заморожены почти 516 млн евро российских активов и контрактов. Об этом говорится в письме, направленном в Палату представителей, пишет издание NOS.
Это касается взаимоотношений с российскими банками, трастовыми офисами, пенсионными фондами и менеджерами инвестиционных институтов.
Кроме того, было заблокировано более 154 миллионов транзакций.
"Это беспрецедентно надежный пакет", - сказал министр иностранных дел Вопке Хукстра.