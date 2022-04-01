Валютный рынок в условиях войны: день 37-й

В первый день апреля работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в среду 30 марта общий объем продажи валюты на межбанке в долларовом эквиваленте уменьшился по сравнению с вторником в 2 раза и составил 142,45 млн долларов. Из них операций в долларе США прошло на 89,97 млн долларов. Как видим, большинство операций в этот день прошло в американском долларе.

По данным Нацбанка, в среду, как и во вторник, объем заявок на покупку валюты от клиентов существенно превысил объем заявок на продажу; недостаток предложения уже традиционно восполняет Национальный банк, выступающий главным контрагентом для всех банков.

НБУ покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 пятницы евро покупают по 32,3471 гривен, а продают по 32,6706 гривен.

Небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ. Число таких операций пока стабильно невысокое.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 1 апреля вырос на 5 252,8 млн и составил 47720,8 млн гривен.

На наличном валютном рынке в пятницу сохраняется тенденция снижения стоимости наличного «американца» при продолжении параллельного сужения спреда между покупкой и продажей. Сегодня в столице наличный доллар покупают по 31,70-31,90 гривен, продают по 32,20-32,30 гривен. Схожая тенденция наблюдается и в областных центрах Центральной и Западной Украины. Так, во Львове доллар сегодня можно купить по 31,73 гривен, в Луцке - по 31,80 гривен, в Одессе – по 32,40-32,50 гривен, Виннице и Полтаве – по 33 гривны.

Евро на FOREX в пятницу 1 апреля торгуется в узком диапазоне 1,1041-1,1075 доллара, пытаясь продолжить движение вниз после вчерашней резкой коррекции, вызванной закрытием позиций накануне конца месяца. В Украине наличный евро продолжает дешеветь; особенно это проявляется в областных центрах, где еще совсем недавно цена евро была чересчур завышена. В Киеве сегодня его продают по цене от 36,50 до 37,30 гривен, а вот во Львове ценник снизили сразу на 45 копеек, с 35,50 до 35,05 гривен.

Криптовалюта №1 «биткоин﻿» утром 1 апреля подешевел до $44200 за 1BTC. Снижение стоимости основной криптовалюты связывают с частичной фиксацией прибыли и подготовкой к следующему этапу роста.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.