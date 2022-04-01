Мэр Бучи подтвердил освобождение города

Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук заявил, что 31 марта город был освобожден от российских оккупантов. Об этом говорится в видеообращении Федорука, сообщает Украинская правда.

"31 марта войдет в историю нашего населенного пункта и всей территориальной общины как день освобождения от российских орков, российских оккупантов нашими Вооруженными силами Украины наших населенных пунктов. Сегодня констатирую, что этот день радостный, большая победа наших Вооруженных Сил в Киевской области. Мы обязательно дождемся и будем делать все, чтобы большая победа была по всей Украине" , - заявил Федорук.

Ранее 1 апреля секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский и депутат горсовета от "Евросолидарности" Екатерина Украинцева заявили, что Буча еще не освобождена от российских военных – возвращаться в нее опасно, в городе много мин и растяжек, могут оставаться диверсанты.