Верещук: сегодня будут работать 7 гумкоридоров
На 2 апреля согласовали работу 7 гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Коридоры будут работать по маршрутам:
- Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте (Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье).
- Из Бердянска в Запорожье (Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
- Рубежное – Бахмут (Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).
- С. Нижнее – Бахмут (Нижнее – Горское – Лисичанск – Бахмут).
- Северодонецк – Бахмут (Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).
- Попасная – Бахмут.
- Лисичанск – Бахмут.