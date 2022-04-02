Верещук: сегодня будут работать 7 гумкоридоров

На 2 апреля согласовали работу 7 гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Коридоры будут работать по маршрутам: