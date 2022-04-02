Верещук: сегодня будут работать 7 гумкоридоров

Верещук: сегодня будут работать 7 гумкоридоров
Фото: president.gov.ua

На 2 апреля согласовали работу 7 гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Коридоры будут работать по маршрутам:

  • Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте (Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье).
  • Из Бердянска в Запорожье (Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
  • Рубежное – Бахмут (Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).
  • С. Нижнее – Бахмут (Нижнее – Горское – Лисичанск – Бахмут).
  • Северодонецк – Бахмут (Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).
  • Попасная – Бахмут.
  • Лисичанск – Бахмут.

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