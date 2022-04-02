ОВА: в Кривом Роге ракеты впервые обстреляли гражданскую инфраструктуру

Российские оккупанты впервые обстреляли гражданскую инфраструктуру в Кривом Роге. Ракеты попали в частные дома и на территорию учебного заведения.﻿ Об этом, ссылаясь на главу городской военной администрации Александра Вилкула, сообщает РБК-Украина.

По его словам, ракеты попали в район Ингулец, в жилые дома частного сектора и в периметр одного из учебных заведений.

"Били не из "Градов" (после освобождения нашими воинами десятка сел Херсонской области их "Грады" уже до города не достают), а из "Смерчей", которые имеют значительно большую дальность стрельбы. Били снова запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами, которые накрывают сразу большую площадь", - отметил Вилкул .

Напомним, в ночь на 2 апреля российские военные обстреляли Днепр и заправку в Кривом Роге.