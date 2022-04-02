Офис генпрокурора зарегистрировал почти 4000 преступлений со стороны РФ

Офис генерального прокурора обнародовал статистику о преступлениях, совершенных в период полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает Укринформ.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Офиса генпрокурора.

Отмечается, что по состоянию на 2 апреля зарегистрировано 3 927 преступлений агрессии и военных преступлений, из них 3 803 – нарушение законов и обычаев войны (ст.438 УК); 42 – планирование, подготовка или развязывание и ведение агрессивной войны (ст. 437 УК); 8 – пропаганда войны (ст. 436 УК); 74 – другие.

Преступлений против национальной безопасности зарегистрировано 2 128, из них 1 429 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК); 390 – государственная измена (ст. 111 УК); 56 – диверсия (ст. 113 УК); 253 – другие.

По магистральному делу относительно агрессии России – 207 подозреваемых. Это представители военно-политического руководства рф: министры, депутаты, военное командование, должностные лица, руководители правоохранительных ведомств, разжигатели войны и пропагандисты кремля.

Преступления против детей (без полного учета из мест активных военных действий) – погибли 158 детей, ранены – 254 ребенка.