Нацполиция: в Чернигове задержали корректировщика огня для оккупантов

Полицейские совместно с бойцами спецподразделения КОРД задержали поблизости Чернигова гражданина РФ, проживавшего в Украине с 2014 года, по подозрению в корректировке огня российских оккупантов, сообщает Украинская правда.

О этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Черниговской области.

"Полицейские установили, что уроженец российского города Свердловск проживает на территории Украины с 2014 года. В первые дни вражеского вторжения поселился на хуторе близ Чернигова.

В ходе отработки оперативной информации полиция выяснила, что мужчина сотрудничал с оккупантами: корректировал вражеский огонь и "сдавал" местных жителей российским военным".

Во время осмотра его места жительства, правоохранители обнаружили взрывную ловушку (растяжку) и цинковый ящик с боеприпасами.

Он был задержан и передан в Службу безопасности для выяснения обстоятельств его причастности к преступлениям российских оккупантов.