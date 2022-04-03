Мэр: Чернигов в результате обстрелов и атак оккупантов уничтожен на 70%

Чернигов в результате обстрелов и атак российских оккупантов уничтожен на 70%, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко в эфире телемарафона.

"У нас город напоминает Бучу, а в некоторых районах он уже такой, как Мариуполь. Людей интересует, как им дожить до завтра" , – отметил он.

"У нас сосредоточение войск РФ на границе с Беларусью, нас интересует, как будет работать ПВО, будут ли продолжать падать бомбы на голову" , – добавил Атрошенко.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили 28 населенных пунктов на Полесском и Северском направлениях. Часть из них были временно оккупированы еще с начала полномасштабного вторжения

Также сообщалось, что в Ирпене Киевской области разрушено 50% зданий после российских обстрелов.