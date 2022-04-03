ВК "Центр": россияне обстреляли ракетами Васильков в Киевской области

Российские войска нанесли ракетные обстрелы по Василькову, что на юге от Киева. Часть ракет удалось перехватить украинской ПВО, в то же время оккупанты попали в здание штаба, которое уже было разрушено. В это время возле здания находились люди — есть раненные и травмированные, сообщает Новое время.

Об этом пишет воздушное командование Центр.

Отмечается, что данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и потерпела значительные разрушения, почти все помещения сгорели от ракетного удара.

Отмечается, что на территории, куда прилетела ракета, наводили порядок на улице и в постройках работники заведения.

"Российские оккупанты коварно стреляют, не оставляя практику устрашения мирного населения" , — отметили в Воздушном командовании Восток.

По предварительным данным, несколько работников получили ранения и эвакуированы в местное лечебное учреждение, один из них в критическом состоянии под наблюдением врачей. Спасательные службы разбирают завалы и ищут живых людей.