Monobank запускает новую функцию для клиентов за рубежом

Monobank запускает новую функцию для клиентов за рубежом
Фото: Facebook

В Monobank запустили услугу по доставке банковских карт страны Европы, сообщает Сегодня.

Нововведение анонсировал 3 апреля соучредитель банка Олег Гороховский.

Украинцы, которые вынуждены были переехать за границу, имеют несколько опций на выбор касательно банковских карт Monobank:

  • перевыпустить собственную карту;
  • заказать банковскую карту;
  • открыть счет.

Стоимость и сроки доставки

Финансовое учреждение доставит карточку в любую точку Европы в течение 5 дней. Стоимость услуги для тех, кто сейчас находится в Польше, составляет 10 злотых (ориентировочно 70 грн). Жителям других стран придется заплатить 20 злотых (ориентировочно 140 грн).

"Наши мощности по отправке пока не очень велики, поэтому могут быть задержки", – добавил Гороховский.

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