Monobank запускает новую функцию для клиентов за рубежом
В Monobank запустили услугу по доставке банковских карт страны Европы, сообщает Сегодня.
Нововведение анонсировал 3 апреля соучредитель банка Олег Гороховский.
Украинцы, которые вынуждены были переехать за границу, имеют несколько опций на выбор касательно банковских карт Monobank:
- перевыпустить собственную карту;
- заказать банковскую карту;
- открыть счет.
Стоимость и сроки доставки
Финансовое учреждение доставит карточку в любую точку Европы в течение 5 дней. Стоимость услуги для тех, кто сейчас находится в Польше, составляет 10 злотых (ориентировочно 70 грн). Жителям других стран придется заплатить 20 злотых (ориентировочно 140 грн).
"Наши мощности по отправке пока не очень велики, поэтому могут быть задержки", – добавил Гороховский.