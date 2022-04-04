Monobank запускает новую функцию для клиентов за рубежом

В Monobank запустили услугу по доставке банковских карт страны Европы, сообщает Сегодня.

Нововведение анонсировал 3 апреля соучредитель банка Олег Гороховский.

Украинцы, которые вынуждены были переехать за границу, имеют несколько опций на выбор касательно банковских карт Monobank:

перевыпустить собственную карту;

заказать банковскую карту;

открыть счет.

Стоимость и сроки доставки

Финансовое учреждение доставит карточку в любую точку Европы в течение 5 дней. Стоимость услуги для тех, кто сейчас находится в Польше, составляет 10 злотых (ориентировочно 70 грн). Жителям других стран придется заплатить 20 злотых (ориентировочно 140 грн).