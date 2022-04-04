ОК "Север": ВСУ освободили три населенных пункта в Черниговской области

ВСУ освободили от российских оккупантов населенные пункты Колычевка, Ягодное и Ивановка Черниговской области, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Север".

"Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо никчемно убежали" , — говорится в сообщении.

Указано, что территория зачищается и контролируется украинскими военными. Населению завозят гуманитарную помощь.