ОК "Север": ВСУ освободили три населенных пункта в Черниговской области
ВСУ освободили от российских оккупантов населенные пункты Колычевка, Ягодное и Ивановка Черниговской области, сообщает Новое время.
Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Север".
"Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо никчемно убежали", — говорится в сообщении.
Указано, что территория зачищается и контролируется украинскими военными. Населению завозят гуманитарную помощь.