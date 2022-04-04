Чаус: в Черниговской области оккупанты держали в подвале более 150 заложников

Оккупанты удерживали 150 людей в школьном подвале села Ягодное Черниговской области в тесноте и антисанитарии, сообщает УНИАН.

Об этом заявил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

"Ягодное. Подвал школы. В этом помещении (оно действительно небольшое, фото не очень передает) враг держал более 150 человек одновременно" , – написал он.

По словам Чауса, взятых в заложники людей лишь иногда оккупанты выпускали на улицу.