Чаус: в Черниговской области оккупанты держали в подвале более 150 заложников
Оккупанты удерживали 150 людей в школьном подвале села Ягодное Черниговской области в тесноте и антисанитарии, сообщает УНИАН.
Об этом заявил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
"Ягодное. Подвал школы. В этом помещении (оно действительно небольшое, фото не очень передает) враг держал более 150 человек одновременно", – написал он.
По словам Чауса, взятых в заложники людей лишь иногда оккупанты выпускали на улицу.
"Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Удушье. Дети. Там были женщины и дети… Это ужасно. За это враг тоже обязательно ответит. Ответит по полной", – отметил он.