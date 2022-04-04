Одесская ОВА: враг выбрал стратегию уничтожения критической инфраструктуры

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе со стороны Черного моря. Враг выбрал стратегию уничтожения баз хранения топлива, рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире "Эспрессо.TV".

"Враг выбрал стратегию уничтожения объектов критической инфраструктуры, речь идет о базах хранения топлива – это связано с тем, что в областях началась посевная кампания" , – сказал он.

Братчук добавил, что подробная информация появится позже.