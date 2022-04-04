Валютный рынок в условиях войны: день 40-й

В понедельник работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в четверг 31 марта общий объем продажи валюты на межбанке в долларовом эквиваленте уменьшился по сравнению со средой в 1,65 раза и составил 85,88 млн долларов. Из них операций в долларе США прошло на 55,79 млн долларов. Как видим, большинство операций в этот день прошло в американском долларе.

По данным Нацбанка, в четверг объем заявок на продажу валюты от клиентов на 30% превысил объем заявок на покупку; это позволяет предположить, что в этот день Национальный банк смог пополнить свои золотовалютные резервы.

НБУ больше месяца покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 понедельника евро покупают по 32,1991 гривен, а продают по 32,5211 гривен.

Небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ. Число таких операций пока стабильно невысокое.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 4 апреля снизился на 4636,8 млн и составил 43084 млн гривен.

Согласно опубликованным Министерством экономики данным, в марте объем украинского экспорта сократился в 2 раза, а импорта – в 3 раза по сравнению с февралем. Этим объясняется существенное снижение объемов операций на межбанковском валютном рынке.

На наличном валютном рынке в понедельник тенденция снижения стоимости наличного «американца» уже стала очевидной для всех, а не только для профильных аналитиков. В столице, где еще в прошлую пятницу доллар покупали по 31,90 гривен, сегодня уже есть предложения на продажу по такой цене. А по 32,00 гривны доллар можно купить свободно в любом объеме. Снижают ценники и в областных центрах Украины. Так, во Львове доллар в прошлую пятницу продавали по 31,73 гривен, сегодня – уже по 31,55 гривен; в Полтаве доллар подешевел на 50 копеек, с 33 до 32,50 гривен. По 32 гривны сегодня продают доллар и в Черкассах, а в Запорожье, где еще на прошлой неделе продажа стартовала с 32,80-32,90 гривен, сегодня ценник буквально «уронили» до 32,20-32,40 гривен.

Евро на FOREX в понедельник 4 апреля продолжил падение к американскому доллару и к моменту написания статьи опустился с 1,1054 до 1,1000 доллара, причем снижение не прекращается. В Украине, по информации от операторов наличного валютного рынка, сегодня впервые за долгое время предложение наличного евро превысило спрос на него, что вылилось в существенное снижение стоимости наличной евровалюты. В Киеве всего лишь за полдня ценник на продажу евро опустился с 36,20-36,50 до 36,00 гривен, и есть все предпосылки, что завтра тенденция продолжится. Во Львове ценник снизили сразу на 35 копеек, с 35,05 до 34,70 гривен.

Криптовалюта №1 «биткойн» в ночь на 4 апреля сначала резко вырос﻿ до 47444,11$ за 1BTC, а затем опустился до 45744,77$. На падение на 1700$ за монету потребовалось ровно 2 часа. Такая высокая волатильность биткойна связана прежде всего с ростом интересна к нему со стороны российских бизнес-кругов, которые строят планы обойти существующие санкции, переведя часть расчетов на крипторынок.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.