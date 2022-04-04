Зеленский посетил Бучу
Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля посетил освобожденную от российских оккупантов Бучу в Киевской области, где были обнаружены следы чудовищных военных преступлений, сообщает Сегодня.
Президент осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями.
Также Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.
Во время его сегодняшней поездки в Бучу корреспондент Би-би-си спросил у Зеленского – считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией. Президент ответил утвердительно:
"Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия".
Телеграм-канал "Украина 24" также сообщает, что жители Бучи получили гуманитарную помощь.
"Зверства в Буче будут признаны миром как геноцид. То, что сделали с Бучей — характеристика российских военных", – сказал Зеленский журналистам.
Также он заявил, что чем больше РФ будет затягивать войну, тем хуже будет для них и для войны.
"В Украине точно будет мир, мы достойны этого. Народ это показал. Армия ежедневно показывает это", – сказал президент.