Кремль заявил о недоверии видеозаписям из Бучи

Российские военные не причастны к убийствам мирных жителей в городе Буча, а фото- и видеодоказательства оттуда – подлог и фейки. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.

"Эта информация должна быть подвергнута серьезному сомнению. Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там нашими специалистами из министерства обороны выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков" , – сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию об убитых мирных жителях в Буче.

По его словам, "фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений".

Внимание Пескова также обратили на то, что журналисты международных СМИ присутствовали в Буче и в своих репортажах использовали снятые лично видеоматериалы. У него поинтересовались, считают ли также в Кремле эти видео фейковыми.

Спикер Кремля заявил, что не знает, о каких видео его спрашивают. Услышав, что речь идет о кадрах, снятых корреспондентом BBC, Песков сказал:

"Я не знаком с этим репортажем. Мы говорим о тех кадрах, которые легли в основу тех обвинений, которые начали звучать".