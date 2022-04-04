Италия заявила, что поддержит санкции против газа из РФ

Власти Италии не намерены блокировать возможные санкции против поставок российского газа.﻿ Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи ди Майо, сообщает Новое время.

"Италия готова ввести санкции против российского газа, особенно после зверств в Буче. Италия, — также сказал ди Майо, — не наложит вето на санкции против российского газа" , — цитирует агентство ANSA слова министра в ходе встречи с коллегами из Хорватии и Словении.

Он добавил, что Италия также выступает за ограничение цен на газ.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал ускорить работу ЕС над дальнейшими санкциями против РФ после открывшихся фактов резни, совершенных российскими оккупантами в Буче.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель также заявил, что власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал парламент Италии поддержать полное торговое эмбарго для России.