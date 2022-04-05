МВД: в Киевской области задокументировали уже 1200 военных преступлений

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что правоохранители зафиксировали в Киевской области уже 1200 военных преступлений, сообщает Новое время.

"За все время войны задержано более 600 диверсантов. Больше военных преступлений зафиксировано в Киевской области, их сейчас 1200" , — заявил Монастырский в эфире украинского телевидения.

Министр призвал жителей не спешить возвращаться на освобожденные территории. В городах и поселках осталось много растяжек, неразорванных мин и взрывоопасных предметов.