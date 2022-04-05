Airbnb отключил россиян и белорусов от своих сервисов
Сервис по аренде жилья Airbnb запретил пользователям из России и Беларуси бронировать жилье и предоставлять свое имущества для гостей из других стран, сообщает Новое время.
Платформа сообщила, что все бронирования с 4 апреля и позднее будут отменены.
"Календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен. Гостям из России и Беларуси больше не доступно оформление бронирований на Airbnb", — заявили в компании.
Еще 4 марта главный исполнительный директор Airbnb Брайан заявил, что сервис аренды жилья приостановил работу в России и Беларуси.