Airbnb отключил россиян и белорусов от своих сервисов

Сервис по аренде жилья Airbnb запретил пользователям из России и Беларуси бронировать жилье и предоставлять свое имущества для гостей из других стран, сообщает Новое время.

Платформа сообщила, что все бронирования с 4 апреля и позднее будут отменены.

"Календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен. Гостям из России и Беларуси больше не доступно оформление бронирований на Airbnb" , — заявили в компании.

Еще 4 марта главный исполнительный директор Airbnb Брайан заявил, что сервис аренды жилья приостановил работу в России и Беларуси.