Мэр Мариуполя: оккупанты повредили 90% инфраструктуры города

Российские военные повредили 90% имущества, входящего состав инфраструктуры Мариуполя. 40% домов разрушены в пепел. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

"90% – это столько поврежденного нашего имущества, инфраструктуры. Где-то 60% инфраструктуры – это с прямым попаданием либо артиллерии, либо авиации, либо систем залпового огня, либо этих систем "Буратино", сжигающих дома. Есть 40% домов, которые уже невозможно восстановить, потому что они разрушены в пепел. Очень сложно видеть и понимать это", – сказал он.

Бойченко вспомнил слова жителя Донецка, которые переехал в Мариуполь в 2016 году.

"Он сказал – подчеркну, что это его личное мнение: Мариуполь разрушили потому, что он стал очень хорошим и стал витриной обновления украинского Донбасса. Ведь за последние восемь лет ничего в оккупированном Донецке не изменилось. Мариуполь же очень быстро менялся, расцветал и развивался как европейский город с демократическими принципами, управлением", – рассказал мэр.

Он отметил, что город развивался высокими темпами.