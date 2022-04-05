Валютный рынок в условиях войны: день 41-й

Во вторник работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в прошлую пятницу, 1 апреля, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте увеличился в 2 раза по сравнению с четвергом и составил 166,15 млн долларов. Из них операций в долларе США прошло на 136,33 млн долларов. Как видим, большинство операций в этот день прошло в американском долларе.

По данным Нацбанка, в прошлую пятницу объем заявок на покупку валюты от клиентов примерно в 1,5 раза превысил объем заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 13:30 вторника евро покупают по 32,0828 гривен, а продают по 32,4036 гривен.

Небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ. Число таких операций пока стабильно невысокое.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 5 апреля вырос на 10 305,2 млн и составил 53 388,9 млн гривен.

Министерство финансов сегодня проводит очередной аукцион по размещению военных гособлигаций. Инвесторам будут предложены два выпуска в гривне - на 7 и 14 месяцев – и один выпуск в евро сроком на 7 месяцев.

На наличном валютном рынке продолжается тенденция медленного снижения стоимости наличного «американца». Утром в столице доллар покупали по 31,00-31,20 гривен, но к обеду ценник на покупку понизили до 30,50-30,80 гривен. При этом продают наличный доллар по 31,50-31,60 гривен. Продолжают снижать ценники и в областных центрах Украины. В Луцке сегодня доллар продают по 31,70 гривен (на 15 копеек дешевле, чем вчера), такая же цена в Виннице; в Черкассах – по 31,90 гривен, в Житомире – по 32 гривны, в Одессе – по 32,10 гривен.

Евро на FOREX во вторник 5 апреля продолжил падение к американскому доллару и к моменту написания статьи опустился с 1,0988 до 1,0956 доллара. Снижение продолжается четвертый день подряд. В Украине снижение евро на FOREX наложилось на укрепление гривны к доллару, в результате ценник на наличный евро проседает даже быстрее долларового. Еще вчера евро в Киеве продавали по 36 гривен, а сегодня – уже по 35,50-35,70 гривен. Появляются даже предложения по 35 гривен ровно.

Криптовалюта №1 «биткойн»﻿ вечером вчерашнего дня скорректировалась до 45118 $ за 1BTC. Впрочем, желающих купить его по такой цене оказалось так много, что уже к началу дня 5 апреля цена вновь вернулась в диапазон 46500-46800$ за монету, где биткойн и торгуется в настоящее время.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.