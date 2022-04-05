СБУ: задержан руководитель прокуратуры Николаева за госизмену
Служба безопасности Украины подозревает руководителя Николаевской окружной прокуратуры в государственной измене, сообщает пресс-служба.
В настоящее время чиновник задержан и ему официально объявили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
"У СБУ есть аргументированные доказательства, что он сотрудничал с представителями силовых структур РФ. И использовал посредника, чтобы увести следы от себя", - говорится в сообщении.
По имеющимся данным СБУ, он передавал информацию об оперативной обстановке в Николаеве и области, о погибших военных и гражданских лиц, пленных, мест их содержания, результатах обстрелов Николаева, суточных паролях на блокпостах области и т.д.
"Чтобы задокументировать предателя, СБУ провела спецоперацию: через подставное лицо передала ему имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ. В результате обысков у фигуранта изъята техника с поличным. Во время допроса предатель признал свою преступную деятельность", - говорится в сообщении.