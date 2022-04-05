СБУ: задержан руководитель прокуратуры Николаева за госизмену

Служба безопасности Украины подозревает руководителя Николаевской окружной прокуратуры в государственной измене, сообщает пресс-служба.

В настоящее время чиновник задержан и ему официально объявили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

"У СБУ есть аргументированные доказательства, что он сотрудничал с представителями силовых структур РФ. И использовал посредника, чтобы увести следы от себя" , - говорится в сообщении.

По имеющимся данным СБУ, он передавал информацию об оперативной обстановке в Николаеве и области, о погибших военных и гражданских лиц, пленных, мест их содержания, результатах обстрелов Николаева, суточных паролях на блокпостах области и т.д.