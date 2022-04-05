В УК России убрали наказание за мародерство

В Уголовном кодексе Российской Федерации больше не предусмотрено наказание за мародерство. Соответствующую статью декриминализовали, сообщает УНИАН.

На изменение в законодательстве России обратил внимание советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в личном Telegram-канале.

Он опубликовал скриншот с выдержкой из УК РФ. На картинке описывается статья 266 "Мародерство". Ранее в России за похищение вещей на полях сражений наказывали лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. А сейчас под этой статьей стоит примечание: "Уголовным кодексом РФ данный состав преступления декриминализован". То есть российских солдат не будут судить за тысячи украденных вещей в Украине.

Выдержка из УК РФ / фото Геращенко

Война в Украине: мародерства врага