ТОП-7 факторов, влияющих на курс криптовалют в 2022 году

Рынок криптовалют не перестает нас удивлять: курсы монет могут как стремительно расти, так и драматично падать. Волатильность и нестабильность цифровых активов — это нормально, а на их котировки, по мнению экспертов онлайн криптообменника Changeit, влияют несколько ключевых факторов.

Их мы сегодня и рассмотрим.

Говорим обо всем том, что влияет на курс криптовалют: спрос и предложение, количество узлов, стоимость производства, государственное регулирование, криптовалютные биржи, новостной фон, конкуренция.

Спрос и предложение

Стоимость чего-либо определяется спросом и предложением. Здесь работает прямая пропорциональная зависимость: если спрос растет быстрее, чем предложение, цена увеличивается. Этот же принцип применим и к курсу криптовалют.

Некоторые монеты (например, Биткоин) имеют установленный объем предложения. Другие (например, Эфириум) не имеют ограничения на эмиссию. Монетарная политика виртуальных активов также отличается.

Спрос может расти тогда, когда проект получает известность или увеличивается его полезность, а также, например, в зависимости от освещения в СМИ. Массовое внедрение актива в роли инструмента для вложений или платежного средства также оказывает положительное влияние на спрос.

Так, предложение актива играет важную роль в определении его цены. Дефицитный актив, вероятно, будет иметь высокую стоимость. Сокращение предложения сочетается с ростом спроса, а это и служит топливом для цен на криптовалюты.

Количество узлов

Количество узлов также влияет на курс виртуальных денег и показывает, сколько активных кошельков существует в одной сети.

Насколько важно количество узлов? Во-первых, это демонстрирует размер и силу сообщества. Большое количество узлов является доказательством сильного сообщества, а это значительно увеличивает шансы криптовалюты на преодоление потенциального кризиса. Во-вторых, большое количество узлов также может указывать на силу и децентрализованность сети, что является важным фактором, когда речь идет о цифровых активах.

Вы можете проверить справедливость цены криптовалюты с помощью этого показателя. Посмотрите на количество узлов монеты и общую рыночную капитализацию и сравните это с показателями более популярной валюты. Использование этого метода не совсем точно, поскольку сетевая инфраструктура отличается, но, по крайней мере, это даст вам представление о том, как работают цифровые активы и как количество узлов может влиять на курс криптовалют.

Стоимость производства

Стоимость производства — еще один фактор, влияющий на курс Биткоина и других монет. Новые токены криптовалют производятся с помощью майнинга, процесса добычи цифровых активов. Каждый день майнеры используют специализированное оборудование или серверы для создания новых монет и проверки новых сетевых транзакций. Майнеры вознаграждаются виртуальными токенами и сетевой комиссией за свои усилия, ресурсы, вычислительную мощность. Децентрализованная сеть майнеров — это именно то, что предоставляет виртуальным деньгам возможность работать так, как они работают.

Пользователи приобретают дорогостоящее оборудование, а также тратят много средств на электроэнергию, чтобы добывать криптовалюту. А для успешного майнинга требуются более мощные ресурсы.

Таким образом, если затраты на майнинг возрастают, курс криптовалют также может увеличиться, так как вознаграждение за добычу должно не только покрывать расходы, но и приносить прибыль. И поскольку майнеры необходимы для обеспечения функционирования блокчейна, до тех пор, пока есть спрос на использование блокчейна, цена будет увеличиваться.

Государственное регулирование

Отсутствие у криптовалют регулирования имеет как преимущества, так и недостатки. Некоторым правительствам не нравится децентрализованный и нерегулируемый статус цифровых активов, поэтому они активно ищут способы контролировать рынок криптовалют.

Так, несколько стран решили, что нет лучшего способа контролировать рынок криптовалют, чем запретить виртуальные монеты. И очевидно, что если государство с большим количеством криптопользователей установит новые правила в отношении цифровых активов, это окажет давление и негативное влияние на курс криптовалют.

Криптовалютные биржи

Доступность монеты на большом количестве криптобирж увеличивает число пользователей, покупающих и использующих этот актив.

Все основные и самые популярные криптовалюты торгуются на нескольких торговых площадках. Но вот токены меньшего размера могут быть доступны только на некоторых платформах, что ограничивает доступ для вкладчиков. И если для обмена токена потребуются две или более бирж, за каждую операцию придется платить комиссию, что увеличивает стоимость инвестиций.

Если криптовалюта размещена на большем количестве бирж, это может увеличить число инвесторов, которые хотят и могут ее приобрести. А тем самым увеличивается и спрос. И, при прочих равных условиях, по мере увеличения спроса растет и цена.

Новостной фон

Ажиотаж вокруг цифровых монет в социальных сетях и новости в СМИ напрямую влияют на котировки. И это работает в обе стороны: новости могут как понижать, так и повышать курс криптовалют.

Кроме того, нельзя недооценивать влияние лидеров мнений в криптосообществе, например, Илона Маска, от публикаций которого существенно меняется курс Биткоина, DOGE и других монет.

Конкуренция

Сегодня есть тысячи разных цифровых валют, и ежедневно на рынок выходят новые проекты и токены. Барьер для входа достаточно невысок, но разработка эффективной криптовалюты также зависит от генерации сильной сети пользователей.

Новые альтернативные монеты могут легко создать сеть, особенно если они устраняют проблемы предшественников. Если новый проект становится успешным, он извлекает выгоду из рыночной конкуренции, тем самым снижая стоимость конкурента, поскольку цена токена нового актива повышается.

Мировые кризисы

Как недавно на крипторынок влияла глобальная пандемия, так сейчас на него влияет война. На полномасштабное вторжение России на территорию Украины мировые рынки отреагировали падением — снижается капитализация топовых компаний и ключевые фондовые индексы. 24 февраля курс Биткоина упал до $34 тыс., что составило минимум за прошедший месяц. Эфириум также потерпел существенное снижение. Эксперты связывают это с избеганием рисков со стороны инвесторов.

Так, несмотря на то, что игроки крипторынка всеми силами пытаются обеспечить рост Биткоина, нынешние обстоятельства ограничивают его потенциал. Ключевые факторы влияния — война в Украине и монетарная политика ФРС. И это заставляет вкладчиков пересматривать свое отношение к высоковолатильным и нестабильным активам.

Однако, не все так однозначно. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что война не только не тормозит курс Биткоина, но и может привести к тому, что правительства некоторых стран прибегнут к криптовалютам. Так, есть вероятность, что несмотря на нестабильность и кризис, который наблюдается на финансовых рынках, курс Биткоина может испытать импульс. Среди предпосылок — усиление распространения цифровой монеты в мире, принятие актива в роли альтернативного инструмента для сбора средств и другое.

Выводы

Курс Биткоина, Эфириума и других виртуальных активов чрезвычайно изменчив, а постоянное чередование периодов подъемов и спадов — одна из ключевых особенностей криптовалютной экосистемы.

Если вы понимаете ключевое правило спроса и предложения, которое является основой того, что определяет стоимость цифровых монет, и факторы, влияющие на курс криптовалют, вы сможете принимать более выгодные и эффективные решения о вложениях.

Всегда помните о том, что цифровые деньги по-прежнему остаются зарождающимся классом активов, вложения в них являются рискованными, а поэтому инвестировать можно только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять.

Желаем успехов и выгодных вложений.