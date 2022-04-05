Арестович: активная фаза войны продлится до середины апреля
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что активная фаза боевых действий в Украине должна закончиться к середине апреля. Об этом он заявил в эфире всеукраинского марафона, сообщает Новое время.
По мнению Арестовича, перед тем, как приехать на встречу с президентом Владимиром Зеленским, российский диктатор Владимир Путин «должен получить какое-то психологическое преимущество». Таким «преимуществом» могло бы стать взятие Мариуполя, окружение украинских войск южнее Харькова или взятие самого Харькова, но советник главы ОП не верит, что это произойдет. Арестович напомнил, что первоначальные планы российских оккупантов уже провалились.
"Либо мирное соглашение, либо они стоят на месте, неспособные продолжить наступление… Чтобы реализовать наше преимущество, нам нужно не меньше месяца. Активная фаза должна закончиться до середины апреля, а дальше партизанка, которая будет их доедать… Мы окончательно убьем всех, кто тут остался, если они не пойдут на мирное соглашение. Но и наших солдат и мирных жителей много погибнет. У нас два выхода: или мы их добиваем полностью, или мирное соглашение и мы сохраняем жизни", — сказал советник главы ОП и подчеркнул, что мирное соглашение будет заключено только на условиях Украины.