На Днепропетровщине стартовал частичный ремонт дорог
На государственных дорогах Днепропетровщины приступили к восстановлению поврежденного покрытия. В частности, работы продолжаются в Днепровском, Каменском, Синельниковском и Новомосковском районе. Об этом информировала Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области, сообщает УНИАН.
"Ремонты производим в пределах эксплуатационного содержания, ликвидируем аварийную ямочность горячим асфальтобетоном. Наша цель - обеспечить безопасный проезд по дорогам области", - говорится в заявлении.
Днепропетровщина сегодня является логистическим хабом, который обеспечивает эвакуацию беженцев и перемещение гуманитарных грузов. Поэтому обеспечение проездного состояния дорог области является стратегической задачей.
В Службе автодорог подчеркивают, что на дорогах ведутся исключительно работы по ликвидации аварийной ямочности. Это делается ради безопасности местных жителей и людей, которые эвакуируются по дорогам Днепропетровщины. Никаких капитальных ремонтов пока не производится.
Отметим, на одном участке автодороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье от с. Марьянское до с. Чертомлык действует ограничение движения. Комендантский час введен по всей территории области с 21:00 до 6:00.
"Если планируете поездку на далекое расстояние или за пределы области и вам нужна информация о состоянии дорог, обращайтесь в нашу круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 0 (95) 009 70 90", - отмечают в Службе автомобильных дорог Днепропетровской области.