На Днепропетровщине стартовал частичный ремонт дорог

На государственных дорогах Днепропетровщины приступили к восстановлению поврежденного покрытия. В частности, работы продолжаются в Днепровском, Каменском, Синельниковском и Новомосковском районе.﻿ Об этом информировала Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области, сообщает УНИАН.

"Ремонты производим в пределах эксплуатационного содержания, ликвидируем аварийную ямочность горячим асфальтобетоном. Наша цель - обеспечить безопасный проезд по дорогам области" , - говорится в заявлении﻿.

Днепропетровщина сегодня является логистическим хабом, который обеспечивает эвакуацию беженцев и перемещение гуманитарных грузов. Поэтому обеспечение проездного состояния дорог области является стратегической задачей.

В Службе автодорог подчеркивают, что на дорогах ведутся исключительно работы по ликвидации аварийной ямочности. Это делается ради безопасности местных жителей и людей, которые эвакуируются по дорогам Днепропетровщины. Никаких капитальных ремонтов пока не производится.

Отметим, на одном участке автодороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье от с. Марьянское до с. Чертомлык действует ограничение движения. Комендантский час введен по всей территории области с 21:00 до 6:00.