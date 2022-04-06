Генштаб: украинские военные освободили 3 села в Херсонской области

Генштаб: украинские военные освободили 3 села в Херсонской области
Фото: Генштаб

В результате наступательных действий Вооруженных сил Украины в Херсонской области восстановили контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка, сообщает Новое время.

В районе населенного пункта Александровка бои продолжаются.

На Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и принимает меры по инженерному оборудованию позиций.

Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

Опубликовано Facebook App

Новости

Популярные темы форума

analytics