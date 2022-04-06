Верещук: на 6 апреля согласовано 11 гуманитарных коридоров

Верещук: на 6 апреля согласовано 11 гуманитарных коридоров
Фото: president.gov.ua

В Украине 6 апреля запланирована эвакуация людей по 11 гумкоридорам. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Эвакуироваться можно из следующих населенных пунктов:

  • Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
  • Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
  • Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
  • Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
  • Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
  • Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
  • Из города Северодонецк в Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28.
  • Из города Лисичанск в Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Из города Попасная в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
  • Из поселка Горное в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
  • Из города Рубежное в Бахмут.

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