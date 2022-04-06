Верещук: на 6 апреля согласовано 11 гуманитарных коридоров
В Украине 6 апреля запланирована эвакуация людей по 11 гумкоридорам. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Эвакуироваться можно из следующих населенных пунктов:
- Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
- Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
- Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
- Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
- Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
- Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
- Из города Северодонецк в Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28.
- Из города Лисичанск в Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Из города Попасная в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
- Из поселка Горное в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
- Из города Рубежное в Бахмут.