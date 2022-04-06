Верещук: на 6 апреля согласовано 11 гуманитарных коридоров

В Украине 6 апреля запланирована эвакуация людей по 11 гумкоридорам. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Эвакуироваться можно из следующих населенных пунктов: