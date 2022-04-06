Валютный рынок в условиях войны: день 42-й

В среду работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в понедельник 4 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте уменьшился по сравнению с прошлой пятницей и составил 139,78 млн долларов. Из них операций в долларе США прошло на 125,89 млн долларов. Как и в предыдущий рабочий день, большинство операций в понедельник прошло в американском долларе.

По данным Нацбанка, объем заявок на продажу валюты от клиентов на 20,7 млн долларов превысил объем заявок на покупку, что позволяет предположить, что НБУ смог немного пополнить свои золотовалютные резервы.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 среды евро покупают по 31,9164 гривен, а продают по 32,2356 гривен.

Небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ. Число таких операций пока стабильно невысокое.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 6 апреля снизился на 5 753 млн и составил 47 635,9 млн гривен.

Вчера Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению военных гособлигаций. Инвесторы приобрели ОВГЗ в гривне на сумму 963,5 млн гривен и в евро на 143,4 млн евро.

На наличном валютном рынке стоимость наличного «американца» прекратила снижаться; более того, сегодня был зафиксирован рост на 20-30 копеек по сравнению с достигнутыми минимумами. Так, утром в столице доллар продавали по 31,20-31,25 гривен, а к обеду ценник подняли до 32,40-32,50 гривен. Подорожал доллар и в областных центрах Украины. В Луцке в обед доллар продавали по 31,60 гривен (на 10 копеек дороже, чем утром), во Львове – по 31,75 гривен (на 30 копеек дороже вчерашней цены), а в Полтаве ценник подняли сразу на 50 копеек – с 32,00 до 32,50 гривен.

Евро на FOREX утром среды 6 апреля опустился до отметки 1,0874 доллара, но начал корректировать падение и к моменту написания статьи поднялся до 1,0926 доллара. Это первая попытка роста после четырех дней непрерывного падения. В Украине ценник на наличный евро сегодня опустился по сравнению со вчерашним днем. Если вчера евро в Киеве продавали по 35,50-35,70 гривен, то сегодня в первой половине дня – по 34,80-35,40 гривен. Впрочем, похоже, такая цена продержится недолго.

Криптовалюта №1 «биткоин﻿» после достижения отметки 47200$ резко упала в цене и в ночь на среду 6 апреля опустилась до $44412 за 1BTC. Подешевевший биткойн начали активно покупать, цена вернулась к уровню $45507,14, но затем опять опустилась ниже уровня $45000. Формируется широкий диапазон $44400-47400, в котором, похоже, биткоин и будет торговаться ближайшее время.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.