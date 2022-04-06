Луганская ОВА: из-за обстрелов Северодонецка загорелись десять многоэтажек

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, горят 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается.﻿ Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает УНИАН.

"Артиллерийский обстрел старых районов города российская армия произвела сегодня днем, 6 апреля. Снова имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка на Луганщине. Спасатели гасят пламя и разбирают завалы. Относительно количества жертв будет сообщено отдельно" , - отметил Гайдай.

Также, по его словам, россияне обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном.

Ранее сегодня вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Луганской, Донецкой и Харьковской областей и призвала их к эвакуации.