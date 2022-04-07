Глава Луганской ОВА: оккупанты с вечера обстреливают Золотое и Горское

Российские оккупанты с вечера 6 апреля обстреливают населенные пункты Золотое и Горское Луганской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в населенных пунктах очень много разрушений, их стирают с лица земли.

"Враг стирает с земли, постепенно уничтожая города Золотое и Горское. Обстрел этих населенных пунктов начался с вечера 6 апреля и длился всю ночь, продолжается до сих пор. Разрушений очень много — и в жилом фонде, и в инфраструктуре. Работают спасательные бригады" , — отметил Гайдай.

Он также рассказал, что оккупанты не смогли взять Новотошковское, но обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске

"Есть разрушения домов в Лисичанске, а также хозяйственные постройки в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковце. Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке" , — резюмировал глава ОВА.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.