Мэр: оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве

Российские оккупационные войска разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве и теперь он не работает, сообщает Новое время.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира.

Пользователи соцсети спросили, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал, на что Сенкевич ответил: «Не работает, потому что разбомбили его».

Он не уточнил, когда именно оккупанты атаковали вокзал в городе.

Сенкевич отметил, что из Николаева можно бесплатно эвакуироваться автобусами.