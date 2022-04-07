ГУР обнародовало список военных РФ, причастных к преступлениям в Киевской области

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список российских военных, которые совершали преступления в захваченных городах Киевской области, сообщает Новое время.

В ведомстве обнародовали списки военнослужащих 748 отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии (в/ч 6912), которая дислоцируется в Хабаровске.

"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности" , — отметили там.

В списке представлены имена российских оккупантов и телефоны их командиров, а также расположение колонн.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.