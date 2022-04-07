Валютный рынок в условиях войны: день 43-й

В четверг работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, во вторник 5 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте уменьшился по сравнению с понедельником и составил 124,61 млн долларов. Из них операций в долларе США прошло на 88,80 млн долларов. Как и в предыдущие рабочие дни, большинство операций в понедельник прошло в американском долларе.

По данным Нацбанка, второй день подряд объем заявок на продажу валюты от клиентов превысил объем заявок на покупку, что позволяет предположить, что НБУ смог немного пополнить свои золотовалютные резервы.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 среды евро покупают по 31,9164 гривен, а продают по 32,2356 гривен.

Небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ. Число таких операций пока стабильно невысокое.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 7 апреля снизился на 5 388,8 млн и составил 42 247,1 млн гривен.

На наличном валютном рынке «американец» растет в цене. Еще утром в столице доллар продавали по 31,80-31,90 гривен, но к обеду ценник подняли до 32,30-32,50 гривен. Подорожал доллар и в областных центрах Украины. В Луцке вчера в обед доллар продавали по 31,60 гривен,сегодня – уже по 32,00 гривен. В Черновцах продажа со вчерашних 31,70-31,80 поднялась до 32,00-32,20 гривен, а в Харькове, где долгое время доллар стабильно продавали по 33 гривны, сегодня ценник поднялся сразу на 50 копеек, до 33,50 гривен.

Евро на FOREX утром четверга 7 апреля вырос до отметки 1,0934 доллара, затем опустился до 1,0864 – и опять пытается расти после публикации протокола заседания Европейского центробанка по монетарной политике. К моменту написания статьи он уже опять поднялся до 1,0920 доллара. В Украине ценник на наличный евро сегодня поднимается синхронно с ростом доллара. Если вчера евро в Киеве продавали по 34,80-35,40 гривен, то сегодня в первой половине дня – уже по 35,60-35,80 гривен. Как мы вчера и предполагали, относительно низкая цена евро продержалась недолго.

Сегодня неожиданно резко вырос к доллару и евро российский рубль. Похоже, западные «половинчатые» санкции абсолютно не работают. По крайней мере, они не помешали российскому рублю в первой половине дня вырасти до 74,60 руб/$, т.е. стать дороже, чем накануне вероломного нападения России на Украину. Евро укрепился до 81,40 руб/EUR. Основная причина – нежелание европейских стран отказываться от российских нефти и газа.

Криптовалюта №1 «биткоин﻿» в ночь на 7 апреля продолжила падение и опустилась до $42727,35 за 1BTC. Подешевевший биткоин, как обычно начали активно покупать, и к моменту написания он уже подорожал на $1000 от ночного минимума. Все снижения биткоина активно выкупают крупные игроки; напомним, ближайшая цель у биткоина – достичь $50000-52000.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.