В ВСУ допускают повторное наступление РФ на Киев

Вероятность того, что российская армия осуществит повторную попытку захватить Киев, высокая. Об этом на брифинге сказал заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Грузевич, сообщает Укринформ.

«У военных есть умение предвидеть ситуацию. Есть у нас такое предвидение, основанное на тех силах, которые остаются. … После перегруппировки будет повторная попытка захватить столицу – однозначно. Это даст им возможность диктовать свои требования, выйти победителем в ситуации, потому что сейчас РФ – как загнанный волк» , – сказал Грузевич, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что у врага было две стратегических цели – выйти на границы Донецкой и Луганской областей, захватить Киев и после этого страну поставить на колени. У него не вышло ни там, ни там. Тогда он сосредоточил силы на одной из стратегических целей, но вероятность того, что будет повторная попытка наступления на Киев, остается.

«Есть такое понятие, как чуйка» , – добавил Грузевич.

Он уточнил, что часть оккупантов, которая остается в Беларуси, достаточно большая. Грузевич предположил, что РФ надеется, что все украинские силы бросят на восток, но не следует рассчитывать им на это. Киев остается под надежной защитой, добавил он.

Ранее Грузевич предупреждал, что российские войска в ближайшее время продолжат тактику устрашения Киева, нанося ракетные удары, поэтому ПВО готова. Сейчас РФ перебрасывает свои силы в другие регионы, поскольку украинские защитники на Киевщине заставили захватчиков отступать.