ОП: в Чернигов поступила большая партия помощи

В Чернигов 7 апреля была доставлена крупная партия гуманитарной помощи. Об этом написал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

"Сейчас (7 апреля – ред), по поручению Президента Украины Владимира Зеленского и Руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, не ища обходные пути, смогли привезти людям воду, несколько тысяч продуктовых наборов, которых хватит каждой семье на месяц, муку, матрасы и строительные материалы для скорейшего восстановления города. И будем продолжать делать это каждый день" , - написал он.

Тимошенко добавил, что больше всего пострадал пригород, но "все будет отстроено в кратчайшие сроки".

фото: Кирилл Тимошенко

Также он отметил, что во время оккупации области проводилась эвакуация и доставлялась гуманитарная помощь, несмотря на сложную логистическую ситуацию.

фото: Кирилл Тимошенко