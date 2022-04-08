Гайдай: РФ готовится к большой битве за Донбасс

Российские войска заканчивают подготовку к большому сражению за Донбасс, сообщает Корреспондент.

Об этом в эфире телемарафона 8 апреля заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Мы чувствуем окончание подготовки к тому массированному прорыву, к тому великому сражению, которая будет на Луганщине и Донетчине. У нас есть постоянные попытки врага прорвать линию обороны по определенным направлениям. Вчера с 4 часов утра было сражение в Рубежном. Для наших защитников все закончилось хорошо: подбили несколько танков, БТРов и до 50 врагов уничтожены" , - отметил губернатор.

Ранее вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Луганской и Донецкой областей немедленно эвакуироваться, пока еще есть такая возможность.