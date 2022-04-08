В Мариупольском горсовете опровергли, что войска РФ контролируют центр города

Украинские защитники контролируют несколько районов, которые по площади занимают большую часть города, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Украинская правда.

По его словам, россияне второй день подряд новость, что они взяли под контроль город или всего лишь его центр.

"Это не соответствует действительности. Для общего понимания фактически они продвинулись в контроле на один квартал и относительно контролируют территорию в районе уничтоженного Драм театра. Именно в этом квадрате расположены здания эвакуированных облпрокуратуры и СБУ. Назвать это контролем "центра города" – российское преувеличение" , – заявил Андрющенко.

Он также добавил, что на видео, которые расспостраняют оккупанты, видно, что происходящее находится вдали от центра и скорее это можно назвать окрестностями города.