Мэр Краматорска рассказал о пострадавших в результате обстрела вокзала

В больницы Краматорска продолжают поступать раненые в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в эфире национального телемарафона.

"Многие люди тяжелые, без рук, ног – их оперируют 30-40 хирургов одновременно" , – сказал мэр.

Он отметил, что помощь также предоставили соседние города, откуда приехали травматологи и бригады скорой помощи.

Гончаренко добавил, что оккупанты намеренно обстреляли вокзал, поскольку известно, что из Краматорска каждый день эвакуируются тысячи человек. На момент ракетного удара на вокзале находилось 4 тысячи человек, преимущественно женщины, дети и пожилые люди.

По словам городского головы, обломки ракеты нашли в 40 м от эпицентра удара, что свидетельствует о ее высокой мощности.

По состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых, сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

СБУ уже открыла уголовное производство по данному факту. Действия квалифицированы по 438 статье Уголовного Кодекса – нарушение законов и обычаев войны.