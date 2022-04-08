Валютный рынок в условиях войны: день 44-й

В пятницу 8 апреля работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ (публикуются с задержкой на сутки), в среду 6 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте уменьшился по сравнению с вторником и составил 103,75 млн долларов. Из них операций в долларе США прошло на 66,10 млн долларов. Как и в предыдущие рабочие дни, большинство операций в среду прошло в американском долларе.

По данным Нацбанка, в среду третий день подряд объем заявок на продажу валюты от клиентов превышал объем заявок на покупку, что позволяет предположить, что НБУ смог немного пополнить свои золотовалютные резервы.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 пятницы евро покупают по 31,7933 гривен, а продают по 32,1112 гривен.

Национальный банк фиксирует улучшение ситуации на валютном рынке, в частности сокращение спреда, и готовится вскоре рассмотреть некоторые послабления по поводу валютообменных операций. Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал﻿ в интервью изданию «Экономическая правда».

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 8 апреля вырос на 8 426,4 млн и составил 50 673,5 млн гривен.

На наличном валютном рынке продолжается рост цены «американца». Большинство обменных пунктов столицы к обеду выставили ценник на продажу наличного доллара на уровне 32,50 гривен; более дешевые предложения мгновенно раскупаются. А ведь еще вчера в первой половине дня можно было купить доллар по 31,80-31,90 гривен. Растет цена и в областных центрах. В Луцке доллар сегодня продают по 32,10 гривен, в Запорожье – по 32,50 гривен, а в Полтаве – по 32,90-33,00 гривен.

Евро на FOREX продолжает снижение; сегодня он опустился до отметки 1,0848 доллара, после чего частично скорректировал падение. Евровалюта дешевеет к доллару седьмой день подряд. В Украине ценник на наличный евро остался практически на вчерашнем уровне: сегодня в Киеве его тоже продают по 35,60-35,80 гривен. В данном случае снижение на FOREX компенсировало небольшой рост доллара к гривне.

Российский рубль укрепляется после того, как Центробанк России снизил учетную ставку с 20 до 17% с 11 апреля 2022 года. Рубль отреагировал ростом до 72 руб/$ и 77,50 руб/EUR.

Криптовалюта №1 «биткоин﻿» предприняла несколько попыток вырасти, но они оказались безуспешными. К моменту написания статьи биткоин подешевел до $43280 за 1BTC. Крупные ордера на покупку биткоина расположены в районе 41000-42000 долларов.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.